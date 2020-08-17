Более 10 тысяч российских военных переболели коронавирусом

Более 10 тысяч военных в рядах российских вооруженных сил переболели коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 007 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время COVID-19 болеют 874 военных, 87 курсантов и слушателей военных учебных заведений и 130 гражданских служащих, отметили в министерстве.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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