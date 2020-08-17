Глава Нацразведки США считает Китай наибольшей угрозой для безопасности США

Глава Нацразведки США Джон Рэтклифф сказал Fox News, что Китай представляет «большую угрозу национальной безопасности» для Соединенных Штатов, «чем любая другая страна». Он также перечислил список угроз, которые могут исходить от КНР.

Разведка обеспокоена вмешательством Китая в выборы в США. Также угроза от Китая может быть в экономическом, военном и технологическом плане.

«Китай представляет для США большую угрозу национальной безопасности, чем любая другая страна», — подчеркнул он.

По его мнению, угроза со стороны Китая значительна, поэтому он призвал «обеспечить политиков США лучшими разведданными для противодействия широкой и глубокой злонамеренной деятельности Китая».

«Справедливые и свободные выборы являются основой американской демократии, и [разведывательное сообщество] остается бдительным в отношении различных действий Китая, а также других угрожающих стран и субъектов, которые стремятся повлиять на наш избирательный процесс», — сказал Рэтклифф.

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