У задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК обнаружили следы избиений

У четверых из 32 задержанных в Белоруссии россиян, объявленных бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, обнаружили следы избиений. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники с белорусской стороны.

Как рассказали источники, у них выявлены переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы.

Издание со ссылкой на российские следственные органы также сообщает, что часть из этих 32 россиян пройдут процедуру снятия побоев, где все их травмы будут зафиксированы.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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