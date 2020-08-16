Лукашенко: нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторожих и белобрысых

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади... Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе митинга в поддержку действующей власти, который проходит на площади Независимости в Минске, заявил, что Белоруссии «предлагают солдат НАТО». Прямую трансляцию ведет RT.

«Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторожих и белобрысых», — заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«За Батьку!»: кто пришел на митинг сторонников Лукашенко

Лукашенко вышел на трибуну на митинге в поддержку власти