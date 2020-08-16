США и Южная Корея отложили совместные учения из-за COVID-19

США и Южная Корея отложили начало совместных военных учений, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Учения должны были начать в воскресенье, 16 августа, однако было принято решение об их переносе на 18 августа, указано в сообщении. Причиной стало выявление коронавируса нового типа у одного из южнокорейских военных.

Кроме того, запланированные учения будут меньшего масштаба по сравнению с предыдущими, так как американские войска, необходимые для программы, не смогли прибыть в Южную Корею из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает агентство.

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