Истребители перехватили небольшой самолет над гольф-клубом Трампа
Американские истребители были подняты в воздух после того, как легкомоторный самолет приблизился к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент США Дональд Трамп, сообщает ABC News со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.
По данным командования, одномоторный двухместный самолет RV-7 нарушил запретную зону, установленную в небе над гольф-клубом и не выходил на связь. Истребители перехватили его, заставив приземлиться на ближайшем аэродроме.
Секретная служба США, в свою очередь, заявила, что инцидент не представлял опасности для американского президента.
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