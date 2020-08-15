ОДКБ: Белоруссия может рассчитывать на помощь в случае внешней угрозы для обороны
Если обороне Белоруссии будет угрожать внешняя опасность, республика сможет обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью в ОДКБ.
Ранее Лукашенко заявил, что пришел к договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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