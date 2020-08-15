ОДКБ: Белоруссия может рассчитывать на помощь в случае внешней угрозы для обороны

Если обороне Белоруссии будет угрожать внешняя опасность, республика сможет обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью в ОДКБ.

Ранее Лукашенко заявил, что пришел к договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Покажи Окрестина»: протестующие в Минске дошли до телецентра

— Лукашенко призвал не политизировать трудовые коллективы

— В Белоруссии освободили российского журналиста Важенкова