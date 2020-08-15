Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский самолет развернулся в сторону от российской границы, после чего Су-27 вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух самолетов-разведчиков США.

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