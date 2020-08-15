В Мичигане орлан сбил беспилотник за $950

Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью $950 млн в американском штате Мичиган, аппарат был полностью уничтожен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что беспилотник EGLE пролетал неподалеку от города Эсканаба, он должен был собрать материалы для картографии береговой линии.

Орлан оторвал дрону пропеллер, после чего летательный аппарат начал стремительно терять высоту и упал в озеро. Устройство не нашли даже после многодневных поисков.

В правительстве отметили, что намерены теперь изменить внешний вид беспилотников, чтобы они меньше напоминали чаек.

Инцидент произошел 21 июля, но власти рассказали об этом только сейчас.