Срочникам сократят выходное пособие при увольнении

Срочникам сократят с двух до одного оклада выходное пособие при увольнении с военной службы, его размер составит 2 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных документов.

Отмечается, что изменения коснутся статьи 160 «Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат». В документе предлагается «слова «двух окладов» заменить словами «одного оклада».

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что он направлен на реализацию положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года. Отмечается, что установленный в Минобороны РФ порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих не изменится.

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