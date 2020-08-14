Су-27 в четвертый раз за неделю вылетел на перехват самолетов США над Черный морем
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Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват самолетов США над Черным морем. Об этом сообщает РБК.
В Национальном центре управления обороной России отметили, что к российским границам приближались две цели, которые были идентифицированы как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.
После того, как иностранные летательные аппараты развернулись, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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