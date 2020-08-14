Минобороны Белоруссии провело встречу с иностранными атташе
Министерство обороны Белоруссии рассказало о прошедшей встрече с участием иностранных военных атташе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
С белорусской стороны на мероприятии присутствовал глава департамента международного военного сотрудничества минобороны, генерал-майор Олег Воинов.
Он, согласно заявлению ведомства, провел информирование иностранных представителей о реальной обстановке в стране.
Кроме того, Воинов рассказал о «месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.
По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.
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