Минобороны Белоруссии провело встречу с иностранными атташе

Министерство обороны Белоруссии рассказало о прошедшей встрече с участием иностранных военных атташе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

С белорусской стороны на мероприятии присутствовал глава департамента международного военного сотрудничества минобороны, генерал-майор Олег Воинов.

Он, согласно заявлению ведомства, провел информирование иностранных представителей о реальной обстановке в стране.

Кроме того, Воинов рассказал о «месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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