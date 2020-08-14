В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ

Размещение тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», созданной на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, увеличивает мощь российских истребителей Су-30СМ, пишет польское издание Defence24.

«Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях», — говорится в статье.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в ВПК сообщали, что Су-30СМ получит новое вооружение — жидкостную гиперзвуковую ракету Х-32.

Су-30СМ – российский многоцелевой истребитель, который может уничтожать цели днем и ночью, в разных погодных условиях, при активных и пассивных помехах, контроля за воздушным пространством и блокирования аэродромов противника. Истребитель также может использоваться для воздушной разведки и уничтожения наземных целей.

Х-32 — российская крылатая ракета класса «воздух--поверхность». Имеет дальность до 1000 километров и скорость 4-5,4 тысячи километров в час.

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