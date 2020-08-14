CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве.

Как рассказали источники, курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

По их информации, о ее создании официально объявят уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

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