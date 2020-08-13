Российский истребитель вылетел для перехвата самолета США над Баренцевым морем
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Российский истребитель МиГ-31бм был поднят в воздух для осуществления перехвата американского самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самолет США был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США».
Вылетевший истребитель принадлежал составу дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
МиГ-31бм вернулся на аэродром базирования после разворота американского самолета. Национальный центр управления обороной России уточнил, что нарушения госграницы зафиксировано не было.
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