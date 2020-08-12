В США неизвестные обстреляли военный вертолет
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В американском штате Вирджиния неизвестные с земли обстреляли вертолет ВВС США UH-1N Huey, сообщил ABC.
Отмечается, что вертолет совершал тренировочный полет над Миддлбургом.
По данным издания, в борт попала пуля, после чего пилоты совершили аварийную посадку. Один человек пострадал и был доставлен в больницу.
ФБР проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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