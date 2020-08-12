Американские самолеты у российской границы попали на видео

Минобороны России показало кадры, на которых видны американские военные самолеты, приблизившиеся к российской границе 12 августа в акватории Черного моря.

После обнаружения иностранных воздушных кораблей (самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США) в воздух срочно поднимался российский истребитель Су-27. Он приблизился на безопасное расстояние к объектам. После того как самолеты развернулись от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

На обнародованных кадрах показаны иностранные самолеты в воздухе с разных ракурсов.

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