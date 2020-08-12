Американские эксперты назвали нереальным вход Украины в НАТО

США следует официально отказать Украине в присоединении к НАТО, потому что это нереально, считают аналитики центра Defense Priorities.

Отмечается, что у США нет на Украине важных интересов. Как пишут эксперты, снятие подобного вопроса позволит Украине сконцентрироваться на более реалистичных стратегиях внешней политики, например, на нейтралитете.

«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в отчете.

Аналитики заявляют, что Украине необходимо найти баланс между Востоком (Россией) и Западом (США). Присоединение к какому-либо альянсу подорвет внутреннюю стабильность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сдержать Россию»: как НАТО идет на Восток

— Украина намерена стать основным партнером НАТО в Черном море