Вице-адмирал: люди на затонувшем «Курске» были живы 4-5 часов

Вице-адмирал Олег Бурцев, который первым обнаружил место катастрофы, в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что люди на затонувшей подлодке «Курск» были живы еще 4-5 часов после аварии.

«На «Курске» люди 4-5 часов были живы. Патологоанатомы позже определили», — отметил он.

Бурцев пояснил, что за 4 часа невозможно провести спасательную операцию, если помощь не находится рядом с подлодкой.

«За 4 часа и сейчас ничего не сделаешь — если ты не рядом с аварийной подлодкой. Через сколько часов пришли бы «Майя» или «Пионер» норвежские? Я был на «Пионере» — они не успевали», — рассказал офицер.

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Все 118 членов экипажа погибли.

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