Петербург почтит память погибших 20 лет назад моряков подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия, которые посвящены 20-й годовщине гибели моряков атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск». Об этом сообщает ТАСС.

В городе назначены памятное возложение цветов, поминальные молебны и митинги при участии родственников погибших 118 моряков.

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков отметил, что первостепенной остается задача по обеспечению безопасности военнослужащих на флоте.

По его словам, возложение цветов пройдет на Серафимовском мемориальном кладбище, где похоронены 32 члена экипажа «Курска».

Подводная лодка «Курск» затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 моряков.

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