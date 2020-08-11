Шойгу проверил строительство новых объектов Вилючинска для атомных подлодок

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил ход строительства объектов инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А», передает РИА «Новости»

Эти атомные подводные лодки в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Констатируя, что строительство новых объектов — места базирования подводных сил ТОФ — идет по графику, Шойгу поставил задачу завершить эту работу до конца 2020 года.

Глава оборонного ведомства обратил внимание главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца на необходимость сделать базу в Вилючинске «образцовой».

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