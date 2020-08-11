Иракские военные опровергли информацию о взрыве на границе с Кувейтом

Командование совместными операциями в Ираке опровергло информацию о взрыве рядом с КПП на границе Ирака с Кувейтом, передает CNN.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в иракских службах безопасности сообщали о том, что в районе границы Ирака и Кувейта прогремел взрыв в результате нападения боевиков шиитской группировки на колонны военной техники США.

«Командование совместными операциями подтверждает недостоверность этой информации», — заявил официальный представитель командования генерал Тахсин аль-Хафаджи.

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