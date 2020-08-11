СМИ: в Минск движется колонна тяжелой военной техники

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В центр Минска движется тяжелая военная техника, передает белорусское издание «Наша нива».

По его данным, военная техника идет из микрорайона Уручье на окраине Минска, где расположена военная часть.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в 33 населенных пунктах республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За участие в акциях было задержано около 3 тысяч человек, СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа акции протеста возобновились. МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем.

«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.

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