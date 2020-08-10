Модернизированный вертолет «Аллигатор» совершил первый полет
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Модернизированный вертолет «Аллигатор» (Ка-52М) совершил первый полет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг России.
«Состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52», — говорится в релизе ведомства.
Обновленный «Аллигатор» получил модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей.
Кроме того, он оснащен новым цифровым приводом, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.
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