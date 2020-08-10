В Совбезе России рассказали о деятельности экс-главы «Белых касок»

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов оценил деятельность бывшего главы «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сооснователь «Белых касок» «годами водил за нос» немецкие, британские и американские власти, получал гранты, за которые был готов «фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы».

Замсекретаря также назвал Ле Мезюрье «мошенником, которого интересовала лишь роскошная жизнь».

«В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой», — заключил Венедиктов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа причина смерти основателя «Белых касок»

— Сирийские военные пленили свидетеля подготовки «Белых касок» к новой провокации

— Минобороны: провокация с использованием химвеществ готовится в Идлибе