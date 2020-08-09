СМИ: Украина продает США С-300 и возвращает на службу С-125

Украина вернула в строй советские зенитно-ракетные комплексы С-125−2Д «Печора», поставив их на охрану важных объектов, пишет издание Military Watch.

Комплексы С-125 были разработаны как дополнение к первым удачным ЗРК производства СССР С-75 и поставлены на вооружение в 1961 году. Предназначались С-125 для поражения вражеских объектов на средней дальности, малых и средних высотах. В настоящее время комплексы активно используются сторонниками Башара Асада в Сирии.

После развала СССР Украина не обзаводилась новыми противовоздушными комплексами и пользовалась С-300ПТ 1980-х годов. При этом часть ЗРК, по данным автора материала, уже продана Киевом Вашингтону для испытаний и разработки методов противодействия советским и российским зенитным ракетам.

В статье отмечается, что С-125 вполне способны усилить не очень современную противовоздушную оборону Украины в условиях нехватки средств.

С-125 до сих пор считается эффективным оружием, имеющим потенциал для модернизации. Одним из самых боеспособных вариантов, по мнению экспертов, как раз является украинский С-125−2Д «Печора» с дальностью порядка 40 км и средствами радиоэлектронного противодействия.