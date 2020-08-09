Шеф Пентагона: США перебрасывают войска к границе с Россией для сдерживания

Целью перегрупировки войск США в Европе является усиление военного присутствия на границе с Россией и сдерживание Москвы. Об это заявил министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.

«Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс», — сказал министр.

По его словам, союзники США по НАТО позитивно оценили перемещение войск.

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Приоритет номер один: США приготовились к гиперзвуковым испытаниям

— Пентагон не уточнил сроки переброски войск в Восточную Европу

— CNN: советники Трампа опасаются, что он развяжет войну