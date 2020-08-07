В Минобороны назвали условие для осуществления ядерного удара

Минобороны РФ впервые назвало условия, необходимые для нанесения Россией ядерного удара по другим государствам. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета министерства «Красная звезда».

Первым из поводов для пуска ракет может стать «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников», говорится в документе.

Отмечается, что баллистические ракеты противника не обязательно должны быть оснащены ядерными боеголовками — система мониторинга не сможет определить их наличие, а потому ответный удар будет нанесен в любом случае.

В министерстве также отметили, что высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности остается обеспечение ядерного сдерживания в рамках сдерживания стратегического.

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