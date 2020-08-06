Россия создаст в Арктике флот танкеров для поддержки военных кораблей

Министерство обороны России создаст в Арктике флот танкеров проекта 23130. Об этом «Известиям» сообщил источник в Минобороны.

«Даже один корабль, отправляющийся в Средиземное море, Индийский океан или на Кубу, обычно идет в сопровождении танкера. И каждые три-четыре дня дозаправляется топливом», — заявил изданию бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Отмечается, что кроме заправок военных кораблей флот будет обеспечивать ресурсами береговую инфраструктуру в Арктике. Каждый танкер сможет взять на борт до 3 тыс. тонн мазута, 2,5 тыс. тонн дизельного топлива, 500 тонн авиационного керосина, 150 тонн смазочного масла, до тысячи тонн пресной воды, а также по 100 тонн продовольствия и снаряжения.