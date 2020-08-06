На флагмане ВМС Украины «Гетмане Сагайдачном» обнаружили коронавирус
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На флагмане Военно-морских сил Украины — фрегате F130 «Гетмане Сагайдачном» обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что инфекция выявлена у члена экипажа.
По данным издания, командование военно-морской базы «Юг» быстро изолировало всех контактировавших с заболевшим. В настоящее время порядка 30 моряков находятся в ангаре фрегата.
Известно, что подозрение на COVID-19 также есть и у одного из моряков со спасательного судна «Олександр Охрименко».
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