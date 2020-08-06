Пентагон собирает информацию о взрыве в Бейруте

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Американское министерство обороны продолжает собирать информацию о мощном взрыве в Бейруте, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом сообщает CNN.

По словам Эспера, многие считают, что взрыв был случайностью. США находятся на связи с правительством Ливана и готовы оказать необходимую помощь, добавил глава ведомства.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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