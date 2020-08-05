Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
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Гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП «Технология», Андрей Силкин рассказал о новой защите для летчиков Су-57, передает РИА «Новости».
По его словам, остекление новейшего российского истребителя может защитить от света ядерного взрыва, а также электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.
Силкин рассказал, что использование новых материалов позволило сделать кабину Су-57 незаметной для радиолокационных средств обнаружения, но при этом повысить в 2 раза ее ударную прочность.
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