США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
На записи видны запуск ракеты, полет и поражение цели.
Испытания C-HGB были проведены Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США 19 марта.
Пуск ракеты произошел на полигоне в штате Гавайи в Тихом океане.
Министерство обороны США сообщило ранее, что испытания C-HGB прошли успешно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сдержать Россию: Пентагон хочет разрабатывать ядерные ракеты
— США допустили развертывание гиперзвуковых ракет