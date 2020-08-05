США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB

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Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.

На записи видны запуск ракеты, полет и поражение цели.

Испытания C-HGB были проведены Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США 19 марта.

Пуск ракеты произошел на полигоне в штате Гавайи в Тихом океане.

Министерство обороны США сообщило ранее, что испытания C-HGB прошли успешно.

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