Минобороны Польши отменило масштабный военный парад в августе из-за COVID-19

Минобороны Польши из-за коронавируса решило отменить масштабный военный парад, посвященный Дню войска польского и 100-летней годовщины победы польских войск над Красной армией в битве за Варшаву 15 августа 1920 года, который был запланирован на 15 августа в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство Польши. польское агентству печати.

Как заявили в оборонном ведомстве, санитарные службы страны не рекомендовали проводить данное мероприятие.

«Парады ежегодно привлекают около 200 тыс. человек. Столь масштабные собрания могут увеличить риск заражения коронавирусом», — указано в завлении.

В Минобороны Польши отметили, что остальные подготовленные военным ведомством торжества, которые связаны с празднованием столетней годовщины Варшавской битвы, состоятся по плану. При этом военный парад будет перенесен на другое время, сообщили в министерстве.