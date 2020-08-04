Литва может создать военный полигон рядом с границей с Россией

Литва рассматривает возможность создания нового военного полигона на западе страны, ближе к границе с Россией, заявил глава литовского министерства обороны Раймундас Кароблис. Об этом сообщает «Экспресс неделя».

Возможное место для строительства полигона ищется именно на западе из-за усиления военного присутствия России в Калининграде, рассказал министр.

Потребность в новом полигоне возникла, так как литовским военным и союзникам по Североатлантическому альянсу не хватает пространства для проведения учений на территории Литвы, пояснил Кароблис.

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