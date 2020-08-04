Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

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Министр обороны России Сергей Шойгу ввел ежемесячную надбавку некоторым категориям военнослужащих. Об этом он заявил на совещании в Минобороны, сообщает ТАСС.

Надбавку получат более 45 тыс. военных, служащих в летном составе, плавсоставе, Главном управлении Генерального штаба и ракетных войсках стратегического назначения, заявил Шойгу.

По словам министра, средний размер доплаты составит 23 тыс. руб. в месяц.

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