В российском МИД рассказали о последствиях размещения США наземных РСМД

Россия немедленно отреагирует на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.

«Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования, причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты — ядерном или неядерном», — говорится в сообщении дипведомства.

Дипломаты пояснили, что РФ до сих пор остается открытой к восстановлению диалога с США по вопросу укрепления стратегической стабильности. Тем не менее с момента разрыва договора угрозы для нее существенно возросли, отметили в МИД.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.

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