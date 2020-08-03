На Северном Кавказе с участием Росгвардии за I полугодие ликвидировали восемь террористов

На Северном Кавказе с участием Росгвардии за первое полугодие 2020 года были нейтрализованы восемь террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе, за это время воинскими частями и подразделениями в составе Объединенной группировки войск в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами также был обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, свыше 2 тысяч единиц боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины. Кроме того, силовиками было обезврежено 18 самодельных взрывных устройств, изъято из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

«Было задержано 28 участников и пособников бандгрупп, более 240 человек, находящихся в розыске, в том числе в международном - 8, а в федеральном - 233», — добавил собеседник агентства.

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