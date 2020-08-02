Израильтян предупредили о возможном ракетном обстреле
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Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля.
«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рядом с международным аэропортом Багдада упали две ракеты.
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