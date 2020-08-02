Израильтян предупредили о возможном ракетном обстреле

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рядом с международным аэропортом Багдада упали две ракеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии в ответ на обстрел Голан

— Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

— Рядом с аэропортом Багдада упали две ракеты