Почти 100 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечились 98 российских военных, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

Общее число переболевших составляет 9 143 человека, указано в бюллетене.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус нового типа выявлен у 1 081 служащего в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 146 человек.

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