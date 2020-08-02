Пропавших без вести при учениях военных США признали погибшими

Восемь американских военных, пропавших без вести во время учений у берегов Калифорнии, признали погибшими. Об этом сообщается на странице экспедиционной дивизии морской пехоты США в Twitter.

Командование приняло решение прекратить поиски после 40-часовой масштабной операции, указано в сообщении. Отмечается, что в данных обстоятельствах существовала «крайне малая вероятность» успешного завершения поисков.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая во время учений у берегов Калифорнии один военнослужащий ВС США погиб, еще восемь пропали без вести.

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