Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова
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Министерство обороны Украины заменило для пограничников автоматы Калашникова на оружие, используемое в НАТО, пишет «Глас.ru».
Теперь пограничники будут использовать винтовки UAR-15. Такое оружие имеет модульную конструкцию и может интегрироваться на другое оборудование.
Украинские военные также отмечают, что новые винтовки лучше подойдут Украине, потому что некоторые детали изготавливаются внутри страны.
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