Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова

Министерство обороны Украины заменило для пограничников автоматы Калашникова на оружие, используемое в НАТО, пишет «Глас.ru».

Теперь пограничники будут использовать винтовки UAR-15. Такое оружие имеет модульную конструкцию и может интегрироваться на другое оборудование.

Украинские военные также отмечают, что новые винтовки лучше подойдут Украине, потому что некоторые детали изготавливаются внутри страны.

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