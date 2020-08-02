Минобороны Азербайджана заявило о 41 обстреле Арменией за сутки

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что за сутки Армения 41 раз нарушила режим прекращения огня.

«Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 41 раз», — говорится в сообщении.

Как пишет министерство, Армения обстреляла Бердский, Чамбаракский, Гедабекский и Товузский районы. Также Баку заявило о нападении на близкие к Нагорному Карабаху поселения.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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