Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В этом году исполняется 90 лет с момента создания ВДВ.

Путин отметил, что нынешнее поколение солдат достойно продолжает «сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства» и проявляет безупречную выручку в сложных нештатных ситуациях.

«Убежден, вы никогда не подведете, будете твердо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооруженных Сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», — говорится в поздравительном послании.

Также российский лидер выразил благодарность героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны.

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