Более 9 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Более 9 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 75 за последние сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 75 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 9 045 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1 092 военнослужащих и 150 курсантов военных вузов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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