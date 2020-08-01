Mitsubishi получит контракт на разработку истребителей для японских военных

Министерство обороны Японии намерено заключить контракт с японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries на разработку новых истребителей, которые должны прийти на смену устаревшим F-2. Об этом пишет Nikkei.

Отмечается, что корпорация будет полностью ответственна за проектирование и производство истребителей.

Корпорация также заключит соглашения с субподрядчиками среди японских и американских производителей, однако ключевые элементы истребителей будут производить и разрабатывать японские компании.

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