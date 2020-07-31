Минобороны закупит крупную партию вертолетов для спецназа
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Российские военные могут закупить крупную партию ударно-транспортных вертолётов Ми-8АМТШ-ВН для спецназа, рассказал гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский. Об этом пишет «Интерфакс».
«Интерес есть. Детали обсуждаются», — заявил Богинский.
В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» Минобороны и «Вертолёты России» договорились о поставке десяти Ми-8АМТШ-ВН.
22 июля 2020 года начались летные испытания, первый этап которых завершится в ноябре.
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