В сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на $300 млн

Американские сенаторы (республиканцы и демократы) внесли в Сенат проект закона, который предполагает ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия, передает РИА «Новости».

В документе также прописано, что Соединенные Штаты должны назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в «нормандском формате», а также создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Еще в тексте законопроекта говорится о выделении $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.

В июне также стало известно, что Соединенные Штаты передадут Украине оборудование на более чем $60 млн.

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