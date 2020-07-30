В Дании назвали НАТО беззащитной перед российским «Кинжалом»

НАТО нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Такое мнение высказал журналист Эмиль Роттбелль в датской газете Berlingske.

По его словам, американские авиабазы Туле и Гренландия совершенно беззащитны перед российскими ракетными комплексами «Кинжал».

Журналист отметил, что скорость и точность попадания нового гиперзвукового оружия России меняет баланс сил в арктическом регионе.

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