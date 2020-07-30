Затонувший броневик нашли в Керченском проливе

В Керченском проливе на глубине около 8 м нашли бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), затонувшую во время патриотической акции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Военно-техническое общество».

«Автомобиль был обнаружен на глубине 8,2 м, в том квадрате, где изначально велись поиски. На данный момент поисковая стадия закончена, и сейчас мы переходим к этапу непосредственного извлечения машины из воды с помощью плавучего крана», — заявили в пресс-службе.

К настоящему времени водолаз поднял с затонувшей машины флаг организации, который находился на борту во время акции.

Ранее один из трех бронетранспортеров, форсирующих Керченский пролив во время акции «Керченский десант «Дорога мужества», утонул. Машина выходила на отрезок с сильным течением и неоднородными перепадами глубины, где столкнулась с сильным боковым ветром. Вода попала в бронетранспортер, он пошел ко дну.